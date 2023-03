Dopo due gare fuori casa l'Air basket Termoli torna al Palasabetta

TERMOLI. Dopo due gare fuori casa l'Air basket Termoli torna al Palasabetta per l’incontro con il Magic Basket Chieti. Match anticipato a oggi, sabato 18 marzo, alle ore 17:15.

«La partita di Rosero è stata difficile, si sapeva che già era una squadra molto organizzata. Con i ragazzi abbiamo fatto una bella settimana di allenamento e siamo pronti per la partita al PalaSabetta. È una partita molto importante, bisogna vincere per cercare di rimanere quinti in zona play-off. Le parole di Fetah Avdiu nel post allenamento prima del match contro il Magic basket Chieti.

La gara contro il Magic Chieti, dopo le tre sconfitte consecutive, assume una importanza quasi decisiva ai fini di raggiungere la fase dei play-off, la squadra deve cambiare decisamente rotta, soprattutto in queste partite dove incontra le squadre che nella regular season sono arrivare dietro e che incontrerà in casa, altri passi falsi sarebbero fatali, quindi il resto dovranno farlo loro in campo, priorità assoluta anche per ricambiare gli sforzi compiuti dalla società.