L'orologio torna a segnare la vittoria al PalaSabetta, i playoff sono ancora vivi

Air basket Termoli-Magic Chieti

TERMOLI. Dopo tre sconfitte di fila, le polemiche e le squalifiche, l’orologio si rimette in cammino in casa Air basket Termoli e mentre l’ora solare si avvia al crepuscolo, splende il quintetto di coach Valerio Corvino.

Il ritorno al PalaSabetta ha visto il trionfo netto sul Magic Chieti, per 77-66 (parziali: 17-18, 35-37, 60-43).

Vittoria netta alla sirena dei 40 minuti, ma non certo agevole e tanto meno scontata.

Gli adriatici partono di spron battuto e in un paio di minuti si portano avanti di 12 punti, sembrava tutto in discesa, invece di colpo si bloccano Marinaro & c. e infatti il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti di un punto 17-18.

Secondo quarto, stesso leitmotiv, partono forte di nuovo i ragazzi di Corvino, poi dopo essere andati avanti con un vantaggio a doppia cifra, di nuovo si bloccano i termolesi e di nuovo ancora vengono riacciuffati dai teatini 35 a 37. Intervallo lungo, negli spogliatoi non sappiamo cosa il coach abbia detto loro, fatto sta che alla ripresa ripartono ancor più veloci e questa volta per fortuna complice anche un calo degli avversari, il distacco invece di diminuire aumenta fino ad arrivare a 20 punti e il terzo quarto si chiude a 60-43.

Ormai la strada è stata spianata nonostante qualche tentativo di rimonta degli ospiti, la gara ormai era sotto il totale controllo dell’Air Termoli, che finalmente è diventata anche molto precisa sia sui tiri liberi che in quelli da 3, cosi si arriva alla sirena del finale 77-66. La strada dei playoff è ancora percorribile, domenica prossima ancora una partita casalinga contro l’Unibasket Lanciano per continuare la corsa sul Vasto che è a pari punti e che domenica riceve il Mosciano, ma poi il 26 marzo andrà a Pescara. Un arrivo a pari punti premierebbe loro, per la classifica avulsa.

Galleria fotografica