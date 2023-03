PalaSabetta da gremire per il match contro l'Unibasket Lanciano

TERMOLI. Si torna a calcare il parquet nella fase a orologio della serie C Gold di basket e per i cestisti dell’Air Termoli è tempo di vincere senza più fermarsi.

Alle 18 il quintetto guidato dal coach Valerio Corvino ospita al PalaSabetta la franchigia dell’Unibasket Lanciano. È il quinto impegno di questo girone post season, che prelude all’ingresso nei playoff.

La formazione ospite vuole vincere e cercare di staccarsi dai bassifondi della classifica, ma i biancoazzurri, che possono contare sul suo fedelissimo pubblico, hanno come un unico obiettivo la vittoria e la zona play-off!

Inutile sottolineare che questa sera per ottenere la vittoria scaccia fantasmi ci sarà bisogno dell'apporto del pubblico alla massima potenza. Ai ragazzi che scenderanno in campo si chiede massima concentrazione e limitare gli errori sui tiri liberi e su quelli da 3, fin qui i vulnus che hanno cambiato in negativo le sorti di più match.