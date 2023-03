Un pezzo di storia del basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni ospitata al PalaSabetta

Intervista al coach della Geas Sesto San Giovanni Cinzia Zanotti

TERMOLI. Una società che ha fatto la storia del basket femminile in Italia. Parliamo dell’Allianza Geas Sesto San Giovanni, che è stata ospitata al PalaSabetta in vista della prestigiosa Final Eight di Coppa Italia, che proprio in Molise, a Campobasso, viene organizzata.

La formazione lombarda incontrerà la Dinamo Sassari, giovedì alle ore 15, al Pala La Molisana, squadra che poi ritroverà anche nei play-off di Serie A1.

Il quintetto è allenato dalla coach Cinzia Zanotti, e ha concluso la regular season al 5^ posto, ora l’asticella si alza in vista degli impegni più probanti della stagione.

La Geas ha stretto un connubio con la Molise Basket Young, grazie anche all’attenzione e conoscenza dell’ex arbitro di serie A1 Enrico Sabetta, che ha curato l’ospitalità.

Assieme alla squadra come general manager insieme ad altri dirigenti, c’era una star del basket come il mitico Francesco Vescovi.

A salutare e dare il benvenuto in città c’era l’assessore Michele Barile, con lui anche Marco Lombardi.

In casa Geas da tempo c’è un pezzo di Termoli che si occupa del settore giovanile anche se quest’anno per via della nascita della seconda bambina si è preso una pausa, lui è Antonio Pollice.

Galleria fotografica