L'Airino basket Termoli espugna San Salvo e culla sogni di playoff

TERMOLI. Nuovo successo per i gialloblù dell'Airino basket Termoli, che espugna il parquet di San Salvo 68-55, grazie a una partita tutta cuore e determinazione. La posta in palio era alta per i molisani che con una vittoria potevano ancora cullare il sogno playoff da ottava classificata, ma con una sconfitta avrebbero sicuramente ridotto al lumicino questa possibilità.

Questa partita, con al seguito un nutrito pubblico di sostenitori, è stata una vera scalata tra mille difficoltà tecniche dovute a falli e tecnici, che hanno tenuto lontano dal parquet l'ottimo Davico per due quarti e mezzo e con minutaggi ridotti De Fenza e Fanelli. Dopo un Primo quarto in equilibrio dove il team di Celenza detta ritmi con grande aggressività difensiva, nel secondo quarto con buone rotazioni e punti dalla panchina coach Coppola riesce a tracciare un piccolo solco tra i due team.

È il capitano Cau coadiuvato dal play Benaduce, a suonare la carica e a tenere botta tutto il terzo e l'ultimo quarto con Davico costretto in panca da un tecnico e antisportivo. I gialloblù stringono sempre di più le maglie difensive e il San Salvo cerca di spostare gli equilibri con una difesa a zona che con il passare dei minuti non dà credito per una rimonta che diventa impossibile a 4 minuti dalla fine con un meno 17 che solo Petrov riesce a ricucire a 13.

Ora diventa più semplice chiudere regular season tra due domeniche contro il G. S. L'Aquila già sicura di un posto nella griglia playoff.

IL TABELLINO

Amici del Basket San Salvo

Di Carlo 9 Marinucci M. 1 Marinucci A. 4 D'Adamo 2 Giardinelli 2 Carini 2 Di Casoli 12 Tondo 7 La Vergetta 4 Stefanov 10 Ardanese, Staniscia 2

All. Celenza

Airino Basket Termoli

Gioia 3 Davico 11 De Fenza 2 Fanelli 7 Calenda, Cau 23 Barrasso 10 Gregoretti 1 Marone, Benaduce 11

All Coppola

Arbitri: Acronzio E. di Teramo & Melideo GM di Cepagatti

Note: F. Tecnico: Fanelli, Davico (Airino) Marinucci (San Salvo) F. Antisportivo Davico Gioia ( Airino)

Usciti 5 falli: Fanelli (Airino) Tondo (San Salvo)

Parziali: 18/17 32/39 (14/22) 44/50 (12/11) 55/68 (11/18)