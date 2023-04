Airino basket Termoli "punisce" il G. S. L'Aquila e conquista i playoff

TERMOLI. A valanga il quintetto dell'Airino basket Termoli sull'Aquila, nel match di ieri del campionato di Promozione Abruzzo-Molise.

Cau e compagni con questa vittoria, la settima su dieci nel girone di ritorno, chiudono la regular season all'ottavo posto, e si regalano matematicamente un turno di play-off contro la prima in classifica senza aspettare i risultati della domenica. Le cifre sono queste, otto vinte e dodici perse, condividendo a oggi, con Il San Salvo la stessa posizione in classifica ma con una peggiore differenza canestri nello scontro diretto e quindi ottavi.

Il G. S. L'Aquila, senza aspettativa di risultato, vista la matematica certezza del quinto posto, onora con grande orgoglio e con uno spirito mai domo tutta la partita, anche con poche rotazioni a disposizione. I "Gialloblù", dovevano vincere, e hanno subito indirizzato la partita con la giusta determinazione difensiva. I parziali raccontano tutta la voglia di centrare un risultato, lontanissimo 4 mesi fa, con il capitano Cau, che spinge i suoi a stare sempre dentro la partita e a non concedere nulla in attacco, per poter spingere il più possibile in transizione. Nove giocatori su undici si iscrivono a referto, con scelte offensive equilibrate che portano alte percentuali di realizzazione, sia da fuori che dà dentro il pitturato. Ora bisogna essere concentrati per il primo turno di play-off, per questi ragazzi che hanno voluto con tutte le loro forze, ricostruire questo team, dopo la deludente scorsa stagione, ed un inizio balbettante in questa annata. Questa loro forte volontà, e sono 20 i protagonisti che si giocano un posto la domenica, ha lanciato un messaggio chiaro ai propri coetanei, ai più grandi e ai più giovani, che si può fare, pallacanestro sempre a qualsiasi età, con impegno e dedizione anche in questo piccolo territorio, che crea più quanto qualcuno possa pensare. Le parole di coach Coppola sono chiare: "Per noi sarà una post season difficile con tutte le partite sempre con il campo a sfavore sui tre possibili incontri, partite casalinghe infrasettimanali con difficoltà per i nostri piccoli tifosi per assistere, ma potrà essere corto o lungo il nostro viaggio, ma è troppo importante e bello per Noi essere presenti in questa fase del campionato, e il nostro pensiero positivo potrà essere la scintilla giusta per qualche piccola soddisfazione in piu".

Airino bk 92-G.s L'Aquila 51

Airino: Barrasso 16 De Fenza 8 Cau 22 Davico 14 Gioia 13 Fanelli M 6 Gregoretti 7 Benaduce 3 Silos 3 Pascucci, Marone,

All. Coppola.

G.s L'Aquila: Muzi 4 Botti 4 Pattavina 3 Fammi a 20 Marrafra 12 Spazzani 8

All Pattavina.

Arbitri: Masci P. & De Nunzio M. Di Chieti.

Parziali: 23-4 47-19 (24-15) 73-32 (26-13) 92-51 (19-19).