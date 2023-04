L'Air basket Termoli fatica ma batte il Mosciano

TERMOLI. Sfruttando appieno anche la sconfitta del Vasto basket a Isernia, l’Air basket Termoli ha battuto il Mosciano 77-67 al PalaSabetta, seppur faticando soprattutto nei primi due quarti di gioco, mettendosi in buona posizione per i playoff. Restano due gare per chiudere la fase a orologio, la prima, domenica prossima contro il fanalino di coda Teate e quindi la trasferta aquilana, che potrebbe anche risultare ininfluente.

C'è da dire che il Mosciano nonostante non abbia più velleità, si è dimostrata squadra caparbia e volenterosa con una percentuale da 3 punti impressionante, tanto da chiudere sempre in vantaggio i primi due quarti.

L’intervallo tra primo e secondo tempo è servito, evidentemente, a rimettere in ordine gli schemi del quintetto agli ordini di coach Corvino.

La vittoria alla fine è arrivata, ma ancora una volta negativa la prestazione dalla lunetta.

