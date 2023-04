Al PalaSabetta si inseguono sogni e playoff: Air basket Termoli ospita il Teate

Fetah Avdiu illustra l'impegno col Teate Basket

TERMOLI. Mancano solo due gare alla conclusione della fase a orologio dell'Air Basket Termoli e questa sera, al PalaSabetta, arriva il Teate Chieti. Non sembrerebbe un ostacolo insormontabile e la vittoria che potrebbe arrivare sarebbe quasi decisiva per la conquista definitiva dei playoff nel campionato di serie C Gold di basket abruzzese-molisano.

Per questo, l’appello è come sempre a gremire gli spalti dell’impianto di via Ischia.

Inoltre, in occasione dell’ultimo match in casa, la società Air Basket Termoli regalerà a tutti i ragazzi delle giovanili e ai più piccoli le sacche ufficiali della squadra!

Un omaggio rivolto ai giovani e alle famiglie che si avvicinano e sostengono lo sport sano, basato sui valori della condivisione e del divertimento.

L’Air Basket Termoli si batterà per consolidare la quinta posizione riconquistata domenica scorsa. Nonostante le precedenti vittorie contro la formazione abruzzese ci diano per favoriti, i biancoazzurri non potranno permettersi di abbassare la guardia. «Un incontro chiave, forse il più importante della stagione, che potrebbe spegnere ogni speranza alle inseguitrici e portarci con una giornata di anticipo ai playoff per la serie B!», sottolineano dalla società.

Galleria fotografica