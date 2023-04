Che forza, l'Airino basket batte la capolista e pareggia la serie

TERMOLI. La buona prestazione di gara 1 all'Aquila era foriera di auspici, nonostante la sconfitta arrivata negli ultimi due parziali, per l'Airino basket Termoli. Così è stato e in gara due dei quarti di finale del torneo di promozione abruzzese-molisano i gialloblu sono riusciti a vincere 52-46 contro la prima della classe.

Partita, equilibrata scandita dalle diverse motivazioni. Da una parte il quintetto guidato dal coach Coppola, desideroso di darsi una chance per gara 3, dall'altra la capolista che fino a ieri aveva vinto tutte e tre le sfide di campionato. Partenza a razzo dei padroni di casa, che segnano 12 punti nei primi 6 minuti ma si fanno rimontare nel finale di quarto. Stessa musica nei secondi dieci minuti, con De Fenza e Davico su gli scudi, capaci di creare il primo mini break. Come in tutte le precedenti sfide è il terzo quarto che fa un po' da spartiacque, con difese ferree al limite del concesso e a farne le spese sono gli ospiti, innervositi da un paio di decisioni arbitrali, subendo anche due falli tecnici.

Tanta difesa e un buon equilibrio offensivo, permettono un leggero margine di vantaggio alla sirena del terzo quarto per i termolesi, che poi suggellano la vittoria, ma non senza soffrire.

I primi sei minuti dell'ultimo quarto, diventano i più difficili per la capolista che perso il suo faro in cabina di regia, soffrono, e segnano pochissimo contro una difesa aggressiva ma legale, che permetteranno a Cau & C. di allungare fino al piu 18, ma quando tutto sembrava finito, gli abruzzesi in due e minuti rimettono in piedi una partita con un terrificante 8-0 che ricuce ma non colma tutto il gap.

Minuti di finali gestiti, senza concedere null'altro, tra la gioia dei nutriti tifosi, nonostante l'orario. Fine partita festante, con il terzo tempo organizzato con pizza e birra offerta da società e team "Giocatori".

IL TABELLINO

Airino: Davico 14 Cau 11 De Fenza 10 Barrasso 7 Fanelli G 6 Fanelli M 4 Marone, Gioia, Gregoretti, Benaduce, Silos ne. All. Coppola.

2k5 l'Aquila: Di Biase 10 Oriente 9 Baglioni 6 Gasbarri 6 Miconi 4 Santucci 4 Silvestri 3 Garcia 2

Rossi 2 Di Simone ne Ligas, Vannelli, All. Di Sabbato.

Arbitri: Mignogna GM. di Riccia e Morettini A. di Campobasso.

Falli tecnici: Oriente e Di Biase (2k5 L'Aquila).

Uscito per 5 falli: Oriente

Parziali: 12-12, 28-24, 43-32, 52-44.