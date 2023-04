Air basket Termoli in trasferta all'Aquila per conquistare i playoff

TERMOLI. Ultimo impegno, stavolta in trasferta, all'Aquila, per l'Air basket Termoli, che con una vittoria conquisterebbe matematicamente l'accesso alla serie dei playoff nel campionato di serie C Gold.

In prossimità dell’ultimo incontro della fase a orologio, riprendiamo dal sito Air Basket le parole pre gara del dirigente sportivo della squadra Gianni Di Vico, uno che ha da sempre il termometro e tasta il polso della squadra stessa subito dopo il coach.

Facciamo il punto della situazione: «Direi stimolante, abbiamo iniziato la stagione in modo pessimo, senza riuscire ad avere nei primi due mesi un'identità di squadra e un gruppo coeso. Poi come società abbiamo deciso di seguire una strada diversa sia prendendo un coach carismatico sia cambiando degli atleti con l'obiettivo unico di migliorare il roster e, sia Dimitrov che Ndour hanno finora rispettato le aspettative. Il nostro obiettivo è sempre stato arrivare a giocare la semifinale e adesso è ad un passo, sta a noi meritare di giocarla».

Come sta la squadra?

«La squadra è concentrata e lavora duro, siamo corti dal punto di vista numerico dopo l'infortunio importante di D'Arrigo ma abbiamo dimostrato di poter dire la nostra contro chiunque».

Come vedi quest'ultima giornata?

«Molto interessante, noi abbiamo l'obbligo di vincere se Vasto dovesse superare Magic Chieti ma dall'altra parte abbiamo la nostra avversaria L’Aquila che in caso di vittoria dell'Isernia in casa non potrebbe modificare la sua posizione finale. Detto questo andiamo a giocare con il coltello tra i denti e con l'agonismo e l'ambizione che sempre ci deve contraddistinguere, dobbiamo dimostrare di essere tosti, di essere gruppo!»