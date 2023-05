Si spezza all'Aquila anche il sogno dell'Airino basket Termoli

TERMOLI. Si spegne all'Aquila, città che già domenica scorsa aveva infranto altre speranze, il sogno dell'Airino basket Termoli, che nella bella contro la forte 2k5 perde 66-54 ed esce dai playoff del campionato di Promozione abruzzese-molisano. Non ci sarà semifinale. Partita intensa e molto fisica, a farne le spese sono i molisani che contano 4 giocatori usciti per falli. Il quintetto aquilano si è dimostrato più in palla, e aggressivo. Già dal primo quarto è stato scavato un piccolo solco, colmabile ma importante, e ampliato nel secondo quarto, dove i molisani soffrono di più.

All'intervallo lungo sembrava già determinato il verdetto, ma nel terzo quarto a 33 secondi della fine, l'Airino con un parziale per 8-3 si riportava a meno 6, ma delle scelte offensive errate hanno visto i padroni di casa involarsi fino al 47-34. Negli ultimi dieci minuti, le uscite per falli e per infortuni (Cau) hanno spianato la strada agli abruzzesi e solo nel "Garbage time" l'Airino con le seconde linee piazzava un parziale che ha permesso di vincere il quarto, magra soddisfazione ma che comunque ha la sua importanza. «I tempi dei resoconti, saranno fatto più avanti, ma ai nostri ragazzi possiamo solo dire grazie mille per le emozioni che hanno suscitato, per il lavoro in palestra, e per acceso un riflettore su tutti gli "invisibili" del basket del territorio, che hanno dimostrato spessore e valori Importanti!», le parole di coach Salvatore Coppola.

IL TABELLINO

2k5 L'Aquila

Oriente 18 Miconi 16 Di Simone 2 Di Biase 6 Santucci 5 , Baglioni3 Garcia, Ligas, Silvestri 7 Rossi 5 Gasbarri 4, coach DI Sabbato.

Airino Basket

Gioia 3 Davico13 Fanelli G.14 Da Fenza 4 Fanelli M.7 Cau 4 Barrasso 2 Gregoretti, Silos 4 Marone1 Benaduce 2, coach Coppola

Arbitri: Di Sabbatino D. Di Mosciano S.A. Gianfelice D. di Teramo

Tecnici alla panchina Airino e 2k5 L'Aquila

Usciti per 5 falli: Davico, Fanelli M. Gregoretti, Benaduce ( Airino)

Parziali: 21-13 37-26, 47-34.