Fasi conclusive delle finali nazionali di Basket 3x3

CAMPOBASSO. Si deciderà tutto domattina nella elegante struttura de "La Molisana" Arena Magnolia di Campobasso. Tra le 9 e le 11,30 si conosceranno i nomi dei vincitori di questa suggestiva kermesse. Per il momento sono noti solo i nomi delle finaliste per il IX e X posto delle 20 formazioni partecipanti.

Nella categoria allievi: Veneto e Sardegna cercheranno di evitare l'ultimo posto, per le allieve per scongiurare il pericolo di finire in fondo alla classifica ci saranno: Lombardia e Liguria. Per quanto riguarda le altre posizioni più nobili della classifica bisognerà seguire gli sviluppi delle semifinali che, per la categoria maschile, a contendersi il piazzamento dal V all'VIII posto ci saranno: Campania, Emilia- Romagna, Marche e Friuli Venezia- Giulia, sul podio, invece saliranno, dopo la prima sfida: Abruzzo, Lombardia, Toscana, e Sicilia, da qui arriveranno le prime tre del torneo. Sul fronte femminile, la semifinale vedrà, per il piazzamento dal V all'VIII posto, le sfide tra: Emilia- Romagna, Friuli Venezia- Giulia, Sardegna e Sicilia.

Marche, Toscana, Trento e Veneto si giocheranno, invece, una posizione onorevolissima dal IV a l I posto. Insomma, tutto nello spazio di un mattino arriverà la gloria di queste Finali Nazionali di Basket 3 x 3 che in Molise hanno lasciato un segno profondo. Intanto è il caso di ricordare che, nel pomeriggio di domani si farà la festa delle regioni, in programma per ieri pomeriggio, spostata, causa maltempo a domani pomeriggio, stessa ora, negli spazi dell’Arena Magnolia, subito dopo la cerimonia di premiazione. Al termine l'atto conclusivo della chiusura ufficiale dei giochi con lo spegnimento del tripode con il fuoco olimpico.