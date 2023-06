Un playground per riportare i giovani allo sport in periferia

S'inaugura il campo da basket in via Biferno: intervista a Enrico Sabetta

TERMOLI. Spazi periferici che si aprono all'aggregazione sociale e alla pratica sportiva.

Sono quelli destinati dall'amministrazione comunale di Termoli ai più giovani, vedi via dei Pruni, dove i lavori di realizzazione dei nuovi campetti partiranno lunedì prossimo, come abbiamo reso noto ieri, oppure come il campo da basket di via Biferno, accanto al campo di calcio della Polisportiva Santi Pietro e Paolo, inaugurato stamani, fortunosamente prima che la pioggia tornasse protagonista per un quarto d'ora alla Andy Warhol.

A calcare l'ampio playground sono stati i ragazzi della Molise Basket Young, che hanno potuto prendere confidenza coi canestri del nuovo impianto, dove per l'apertura ufficiale dell'attività ludica e motoria c'era la quasi totalità della Giunta comunale, in testa il sindaco Francesco Roberti, ma anche consiglieri comunali e struttura degli assessorati allo Sport e ai Lavori pubblici.





Un momento di sintesi nella programmazione delle opere pubbliche, poi sottolineato dal primo cittadino, che si sta dividendo in questo mese tra campagna elettorale e ruolo di guida nel municipio di via Sannitica.

Una città come Termoli dalla forte tradizione cestistica, dove la passione per la palla a spicchi è tramandata di generazione in generazione, ribadita da Enrico Sabetta, ex arbitro internazionale, che ha anche posto un ulteriore traguardo, quello di un nuovo palazzetto indoor, perché il PalaSabetta non basta.

Galleria fotografica