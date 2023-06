Il coach termolese Lorenzo Di Benedetto fa canestro con il Cus Milano

TERMOLI. Sabato 24 giugno è stato il penultimo giorno di competizioni per i campionati nazionali universitari primaverili 2023, a Camerino,

Nel torneo di pallacanestro il Cus Milano si laurea campione nazionale universitario superando in finale il Cus Genova per 80-45. Al palasport di Castelraimondo, partita combattuta e in bilico fino all’inizio del quarto-quarto, quando viene fuori la superiorità della formazione lombarda costringendo la formazione ligure alla resa. Bellissima l’atmosfera a fine partita, quando durante le premiazioni sono state applaudite dai piccoli tifosi presenti entrambe le formazioni che si sono lasciate andare ai festeggiamenti e con grande sportività si sono unite nelle fotografie di rito.

La notizia ha attratto la nostra attenzione perché, in questa squadra di Basket universitario, c’è un po’ di termolesità grazie a uno dei due coach. Parliamo di Lorenzo di Benedetto che giuda la formazione del Cus Milano da diversi anni.

La squadra, quest’anno, forse più dello scorso anno, come ci ha riferito coach Lorenzo, era fortissima con diversi elementi di caratura provenienti dai campionati di A2un play, due Guardie dalla serie B e altri dalla C Gold. La squadra milanese voleva, quest’anno, prendersi la rivincita con il Bologna che, lo scorso anno li batté in finale.

Bologna, quindi, squadra da battere, super favorita e, invece, a sorpresa il Bologna è stato battuto in semifinale dal Cus Genova che quindi è arrivata in finale con Cus Milano.

Oltre a Lorenzo di Benedetto, l'altro coach della meneghina è Alberto Sacchi. Milano campione universitario italiano di Basket e gioia infinita per tutta la società, soddisfazione per il nostro amico Lorenzo davvero in gamba e permettetecelo, anche indirettamente, soddisfazione e orgoglio termolese da parte nostra e siamo sicuri anche da parte di Lorenzo Di Benedetto. Lo aspettiamo a Termoli per farci raccontare dal vivo questa soddisfazione di aver vinto il cosiddetto scudetto universitario per il Cus Milano, in qualche modo, targato Termoli.

