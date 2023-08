#Storie di pallacanestro: Carl Brave e Ivano De Sanctis si ritrovano dopo anni

TERMOLI. #Storie di pallacanestro. Carl Brave e Ivano De Sanctis, dirigente Air Basket ed ex giocatore, si rincontrano dopo anni nel backstage del concerto dell’artista romano a Termoli!

I due, compagni di squadra della gloriosa Stella Azzurra Roma, si sono incontrati nel backstage davanti a decine di fans che lo aspettavano per una foto. Grandissima la gioia di entrambi che hanno ricordato i vecchi tempi: il cantante ha addirittura chiesto un applauso del pubblico per Ivano e invitato lo stesso ad andarlo a trovare al più presto. In regalo per Carl un pallone a marchio Air basket che il cantante ha accettato con felicità.

Carl Brave ha ribadito che la sua passione per la pallacanestro è ancora vivissima, affermando che spesso si ferma a giocare nei playground e diventando seguitissimo anche per i suoi TikTok tutorial sul basket.

La dirigenza dell'Air basket Termoli rivolge un grazie speciale all’assessore allo Sport Michele Barile per aver reso possibile questo magnifico incontro.