Torneo di basket al parco

TERMOLI. Terminati tre giorni intensi di pura pallacanestro, quella del campetto, quella che attira i passanti, che amanti o meno di questo sport, si sono fermati attratti dal pullulare di ragazzi ed una palla che magicamente mette sempre in moto tutto e tutti.

Bellissimo è stato vedere nuovamente generazioni diverse in campo nella location del Parco Comunale di Termoli che, per il secondo anno consecutivo, ha ripreso vita come molti anni addietro. Un connubio perfetto. Doveroso per questo il ringraziamento al Comune di Termoli per aver patrocinato la nostra manifestazione. Grazie a tutti i partecipanti, i veri protagonisti di queste tre giornate Grazie a tutti gli sponsor che hanno dato il nome ai Team nelle diverse categorie