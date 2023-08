Fa centro il basket 3vs3 sul lungomare Nord col Memorial "Michele Guardascione"

Per non dimenticare lun 14 agosto 2023

Contest classic 3vs3: intervista all'organizzatore Massimo Di Lembo

TERMOLI. Per non dimenticare un caro amico: Michele Guardascione. È questo il senso alla base del memorial che viene organizzato ogni anno, giunto all’ottava edizione. Il Classic contest di basket 3 vs 3, che una volta si chiamava Basket in banchina, ora allocato sul lungomare Nord, tra i lidi “Il Pirata” e “Le Dune”.

Organizzato da Massimo Di Lembo e dalla squadra di validissimi collaboratori, questa edizione favorita da un clima estivo ma non opprimente e afoso come quello di qualche settimana fa, ideale per poter giocare al tramonto, ha avuto una cornice di pubblico davvero imponente. Tre giorni davvero intensi e ricchi di incontri a vario livello. Insomma, se negli Usa in questo periodo impazza il Big3, torneo più famoso in America, Termoli vuol dire la sua. Tante le categorie presenti, compreso il basket in carrozzina. Cominciamo da qui la carrellata dei podi.





A primeggiare la formazione della “Farmacia Centrale”, secondo posto per “Centro Ortoprotesico italiano” e terzo per “Orthobust”.

Basket over 40: al primo posto “Ti Porto Termoli”, seguono “Iamartino Rooms” e “Gabetti”. Premio speciale al team “Miramed Travel”, giunto da più lontano.

Nella categoria Junior: vince il “Parini Illegal Burger”, secondo “SimOne” e terzo “Europa Hotel”. Menzione speciale per i “Ballers”, “Farmacia Santa Daria” e “Café Gibè”.

Negli Under: trionfa “Stellaris, su “Vincitorio” e “La Bottega del Mare”.

Sezione Girls con la vittoria di “Room 58”, su “Et & Marianne” e “Diez”, menzione speciale al “Sirena Beach”.

Arriviamo agli Open: affermazione di “Aciniello”, che ha prevalso su “L’Opera.

Nel complesso attribuiti 19 premi di squadra e sei individuali.

Mvp Open: Claudio Suriano; Mvp Girl: Alessandra Falbo; Top scorer Girls: Laura Del Sole; Mvp Under: Francesco De Lisio; Mvp Junior: Matteo Martino. Infine, 3 Points Cont(ra)st ad Alessandro Lentinio.

Infine, i biglietti vincenti della lotteria collegata al Contest:

10) Vince un Caciocavallo 3188,

9) Vince una confezione di vini 8098,

8) Vince uno zaino sportivo 9463,

7) Vince pallone ufficiale 10721,

6) Vince cesto prodotti 3947,

5) Vince un prosciutto 573,

4) Vince una fornitura di pesce 5093,

3) Vince monopattino elettrico 6516,

2) Vince un televisore 65 pollici 8181,

1) Vince Fat Bike elettrica 6202.

Galleria fotografica