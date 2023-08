Luigi Marinelli nuovo coach dell'Air basket Termoli

TERMOLI. È Luigi Marinelli il nuovo coach dell'Air basket Termoli.

Luigi Marinelli, 48 anni, prima cestista e poi allenatore nazionale, inizia a muovere i primi passi nel mondo della palla a spicchi all'età di soli 11 anni a Torremaggiore, sua città natale per poi proseguire all'età di 15 anni a Pescara, dove oltre alle giovanili parteciperà con l'Abruzzo e il Molise al trofeo delle Regioni (ex Decio Scuri).

Verrà poi ceduto a Desio e Pistoia, e tra giovanili (Finali Nazionali di Trapani under 16) e prima squadra (Kleneex Pistoia A1) al Palaverde di Treviso inaugurerà l'esordio nel massimo campionato nazionale. Dopo tre stagioni di stop ed infortuni, tornerà a giocare in Serie C in Puglia con la casacca della Cestistica San Severo, Apricena, Lucera, doppia promozione da giocatore in B con la Cestistica di San Severo e con Ruvo. Nell'annata 2007/2008 sarà il Capitano della Mazzeo San Severo in serie C Nazionale, all'epoca guidata dall' indimenticabile Walter Magnifico, mentre nella stagione seguente riveste il doppio ruolo di assistente-allenatore e giocatore con la Libertas Basket Foggia in serie B, nonché responsabile del settore giovanile.

La carriera da allenatore di Gigi con i campionati senior inizia nel 2010/11 dove alla prima esperienza da capo allenatore all'Alius San Severo (attuale Cestistica San Severo), e con una squadra di under 19/17 ottiene la promozione in D, la vittoria nel campionato under 19 e lo spareggio per le Finali Nazionali.

Negli anni successivi, grazie a una sinergia tra le giovanili della Cestistica San Severo, Libertas Basket Foggia e Daunia Basket School Torremaggiore, allena nei campionati d'eccellenza under 19/17/15 ottenendo la vittoria nel campionato regionale, giungendo agli spareggi di Roma e Finali Nazionali under 17 a Porto Sant'Elpidio nella stagione 2012/2013.

Nel 2015/2016 guida l'Udas Cerignola nel doppio ruolo di coach e direttore sportivo nel campionato regionale di C, vincendo il Titolo regionale e perdendo gli spareggi; promozione in B che ottiene l’anno successivo guadagnandosi la riconferma anche nella serie superiore.

Per tre anni coach Marinelli è alla guida dei Lions Bisceglie, dove centra i playoff per due stagioni consecutive prima del blocco dei campionati. Successivamente alla guida di Forio d'Ischia in serie B per poi arrivare, lo scorso anno, come Responsabile del Settore Giovanile della Cestistica San Severo in A2.

È stato referente provinciale Foggia Fip, ha preso parte da coach al Trofeo delle Regioni con le annate 92-95 e come tutor con l'annata 98.

Da più di 15 anni è direttore ed organizzatore dell' All Star Camp, camp estivo di basket con ospiti giocatori e allenatori di serie A e B e di varie iniziative legate al basket giovanile e non.