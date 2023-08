Massimo Pezzella assistant coach all'Air basket Termoli

TERMOLI. Comincia a delinearsi lo staffing coach dell'Air basket Termoli. Dopo l'arrivo dell'allenatore capo Luigi Marinelli, annunciato lo scorso 21 agosto, oggi è la volta di Massimo Pezzella. È lui il nuovo assistant coach dell’Air Basket Termoli.

Termolese di adozione ed ex giocatore della Virtus Del Giudice, smette di giocare nel 2001 ma non abbandona la pallacanestro, iniziando ad allenare prima squadra e settori giovanili. Oggi arriva sulla panchina dell’Air come assistente del coach Gigi Marinelli.

«Benvenuto, Massimo!», l'accoglienza social che gli è stata tributata.