Air basket Termoli punta al vertice nella serie C Gold

Air basket Termoli 2023-2024: intervista a Manrico Pitardi

TERMOLI. Dal calcio al basket si susseguono le presentazioni delle squadre impegnate nella stagione agonistica 2023-2024.

E’ il turno dell’Air basket Termoli, di scena al PalaSabetta, dove oltre al vernissage, ha visto i primi test per la franchigia che disputerà di nuovo il campionato di serie C Gold.





La squadra del presidente Manrico Pitardi quest’anno punta al vertice, la prima novità è il coach originario di Torremaggiore Luigi Marinelli, espertissimo di questa categoria, con una lunga carriera di allenatore, nel 2015-2016 alla guida dell’Udas Cerignola, poi per tre anni nei Lions Bisceglie, arriva in serie B con il Forio D’Ischia, per poi arrivare lo scorso anno responsabile del settore Giovanile della Cestistica San Severo in A2.





Il suo secondo sarà il collaudato termolese coach Massimo Pezzella.

Quest’anno si punterà molto sui giovani di spessore, la nuova disposizione sui giocatori stranieri ne prevede da quest’anno uno per squadra più eventualmente un altro ma con formazione italiana, in questo senso l’Air ha ingaggiato l’argentino Sergio Rupil Del Risco. Classe 1994, 192 centimetri, guardia proveniente dal Montegranaro, ma ha giocato anche a Vasto, a Forio d’Ischia un giocatore di sicuro affidamento.





Al momento il roster a disposizione del coach Marinelli è formato dai riconfermati Silvio Marinaro e Claudio Suriano, i nuovi Mario Caresta, Diego Fracasso, Joe Figueras, Matteo Grimaldi, Antonio Camastro, Sergio Rupil, Alessio Pitardi, Daniele Cappela, oltre ad un nutrito gruppo di Under che si sono uniti alla prima squadra.





È chiaro che il cantiere rimane aperto per eventuali nuovi arrivi per coprire ruoli ancora vacanti, il campionato inizierà tra la prima e seconda domenica di ottobre.

La società e la squadra sono intenzionati a ben figurare in questa nuova stagione di Serie C Gold.

Ieri mattina primo incontro anche con la stampa presso il lido Le Dune, sul lungomare nord di Termoli.

Galleria fotografica