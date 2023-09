La passione per la palla a spicchi rinasce sul campo da basket di viale d'Italia

TERMOLI. Una domenica di festa, per chi ama la pratica sportiva, non solo la pallacanestro, l’aggregazione sociale, i valori autentici alla base della società, quelli che nell’era digitale si stanno drammaticamente disperdendo.

Anche queste le motivazioni che hanno portato il Comune di Termoli – in sinergia con sponsor e associazioni del territorio – a riqualificare il campo da basket di viale d’Italia, quello compreso nel perimetro dell’ex istituto Nautico, dove oggi c’è la sede del Sae 112.

Proprio a loro è affidata la custodia dell’impianto, che viene gestito assieme all’Air basket Termoli.

Alle 10 in tanti hanno sposato l’appuntamento per l’inaugurazione, in cui peraltro sono state annunciate anche nuove aperture e consegne, per disseminare il territorio di luoghi “fisici” per fare sport.

Assieme al vicesindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano, presenti l’assessore al Patrimonio Giuseppe Mottola, i consiglieri comunali Enrico Miele e Toni Spezzano, il dirigente Gianfranco Bove e l’ex arbitro internazionale Enrico Sabetta, in rappresentanza dell’Air basket Termoli, oltre a naturalmente a tanti volontari del Sae 112 e agli sponsor.

Il campo in realtà era stato riaperto dal Comune dopo che era stato riqualificato e dotato di nuovi canestri, solo che per definire meglio l’apertura e la chiusura dei cancelli secondo gli orari prestabiliti, in attesa di una organizzazione adeguata, per evitare intrusioni e vandalismi nel frattempo la struttura, era stata chiusa.

Ora, la struttura è disposizione della città e della sua importante tradizione cestistica, per accogliere appassionati, chi vuole approcciare la disciplina, sia nella versione classica che quella innovativa dei playground come il 3 vs 3.

A breve saranno inaugurati il campo in via Panama, all’interno del perimetro della scuola media Brigida, e quello di via dei Pruni.

Galleria fotografica