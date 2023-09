«È giunto il momento di tornare al PalaSabetta, vi aspettiamo!»

TERMOLI. Anche il mondo della palla a spicchi è in rampa di lancio. Dopodomani, mercoledì 20 settembre, si disputerà il match Air Basket Termoli-Fortitudo Basket Apricena.

Prima amichevole pre-season per l’Air Basket Termoli, che mercoledì 20 settembre incontrerà al PalaSabetta la Fortitudo Basket Apricena. Un test che servirà a coach Marinelli per iniziare a mettere nero su bianco le idee di gioco e alla squadra per entrare in clima campionato.

«È giunto il momento di tornare al PalaSabetta. Vi aspettiamo!»