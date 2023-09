La Fip Molise entusiasta della nomina di Capobianco

CAMPOBASSO. Molise cestistico in festa per la nomina del coach venafrano Andrea Capobianco a commissario tecnico dell’Italbasket rosa.

La designazione è arrivata questa mattina nel corso del consiglio federale svoltosi questa mattina presso il salone d'onore del Coni.

Per Capobianco, che succede a Lino Lardo, si tratta di un ritorno alla guida delle Azzurre. Il tecnico aveva diretto l'Italbasket rosa tra il 2015 ed il 2017 in occasione degli Europei in Repubblica Ceca per un totale di 24 partite affrontate.

Capobianco ha preso parte anche alle Olimpiadi di Tokyo come team leader della Nazionale 3×3 Open sempre al femminile.

Per il coach venafrano ci sarà già la certezza degli Europei 2025, che vedono l'Italia tra i paesi co-organizzatori. Nel frattempo, però, spazio a tre finestre di gara (a novembre di quest'anno e poi a novembre 2024 e febbraio 2025) in un gruppo comprendente anche Grecia, Repubblica Ceca e Germania, le altre nazioni organizzatrici della rassegna continentale.

«Siamo entusiasti per la nomina ricevuta da Andrea, nome illustre della nostra regione cestistica. Avere un commissario tecnico della nazionale femminile è per noi un onore, oltre che un motivo di grande gioia», le prime parole del numero uno della Fip Molise Giuseppe Amorosa, una volta appresa la notizia.