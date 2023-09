2° Memorial Fabrizio Caputo, «Questo è lo sport che ci piace»

Per non dimenticare dom 24 settembre 2023

TERMOLI. Tre partite, un solo obiettivo: tenere vivo il ricordo di un ragazzo straordinario come Fabrizio Caputo, strappato agli affetti e a un futuro luminoso solo da un destino cinico e baro.

E' questa l'essenza della manifestazione che si è disputata nel pomeriggio e stasera, al PalaSabetta, nella formula del triangolare di basket, sport del quale Fabrizio e la sua famiglia sono sempre stati appassionati, nonché convinti supporter dell'Air Termoli.

La seconda edizione del Memorial “Fabrizio Caputo”, in memoria del ragazzo scomparso a luglio dello scorso anno, si chiude con la vittoria della Sveva Pallacanestro Lucera.

Tre match che hanno visto l’Air Basket Termoli vincere sul Pescara Basket 70-53 e poi, a seguito della vittoria del Lucera sul Pescara 62-36 nel secondo incontro, uscire sconfitti nella finale, per 46-61.

Nonostante il risultato, che in certe occasioni conta ben poco, la manifestazione ha saputo regalare emozioni ed è stata un’ulteriore occasione per la società per stringersi attorno ad amici e parenti di Fabrizio, il cui ricordo resta vivo nei cuori di tutti.

«Questo è lo sport che ci piace e che la società vuole promuovere insieme alla città!», la chiosa finale del mini torneo.

