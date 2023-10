Col coach Luigi Marinelli l'Air basket Termoli alza l'asticella

Inizia il campionato di serie C Gold: parla il coach dell'Air Termoli, Luigi Marinelli

TERMOLI. L’Air Basket Termoli e il nuovo coach Luigi Marinelli sono prontissimi per affrontare la nuova stagione agonistica 2023-2024.

Il 48enne, con una carriera da giocatore e da allenatore nazionale, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della palla a spicchi all’età di soli 11 anni a Torremaggiore, sua città natale per poi proseguire all’età di 15 anni a Pescara, dove oltre alle giovanili parteciperà con l’Abruzzo e il Molise al trofeo delle Regioni, ex Decio Scuri.

Verrà poi ceduto a Desio e Pistoia, e tra giovanili (Finali Nazionali di Trapani under 16) e prima squadra (Kleenex Pistoia A1) al Palaverde di Treviso inaugurerà l’esordio nel massimo campionato nazionale.

Dopo tre stagioni di stop ed infortuni, tornerà a giocare in Serie C in Puglia con la casacca della Cestistica San Severo, Apricena, Lucera, doppia promozione da giocatore in B con la Cestistica di San Severo e con Ruvo. Nell’annata 2007/2008 sarà il capitano della Mazzeo San Severo in serie C Nazionale, all’epoca guidata dall’ indimenticabile Walter Magnifico. Per tre anni coach Marinelli è alla guida dei Lions Bisceglie, dove centra i playoff per due stagioni consecutive prima del blocco dei campionati. Successivamente alla guida di Forio d’Ischia in serie B per poi arrivare, lo scorso anno, come Responsabile del Settore Giovanile della Cestistica San Severo in A2. È stato referente provinciale Foggia FIP, ha preso parte da coach al Trofeo delle Regioni con le annate 92-95 e come tutor con l’annata 98.

Da più di 15 anni è direttore ed organizzatore dell’All Star Camp, camp estivo di basket con ospiti giocatori e allenatori di serie A e B e di varie iniziative legate al basket giovanile e non.

Inizia a Mosciano con l’Air Basket questa nuova avventura in serie C Gold con entusiasmo e come ascolterete nell’Intervista anche con intenzioni vincenti.