Chi ben comincia... debutto vincente dell'Air Termoli a Mosciano Sant'Angelo

TERMOLI. Buona la prima.

Parte bene l’avventura dell’Air Basket Termoli che va a vincere a Mosciano Sant’Angelo contro l’Olimpia Mosciano Basket: 82-73 il risultato finale.

La squadra di coach Marinelli parte subito con il piglio giusto e dopo un primo quarto equilibrato, il quintetto termolese ha messo la freccia ed è stato sulla corsia di accelerazione fino alla fine della partita.

Come dice qualcuno chi ben comincia è a metà dell’opera e come lo stesso coach ci ha raccontato nell’intervista pre-gara, questa sua squadra che allena quest’anno è stata costruita per la zona di vertice della classifica; un mix di interessanti giocatori esperti e giovani di talento, ingredienti che si mescolano bene per un cocktail molto interessante.

Vittoria ben augurante sul difficile campo dei mobilieri di Mosciano che ha contribuito a creare attesa per l’esordio casalingo di domenica prossima in casa contro la Farnese Pallacanestro.

I ragazzi non cammineranno mai soli.