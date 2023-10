Only basket girls: al PalAirino debuttano gli allenamenti "aperti"

TERMOLI. Avere la convinzione di credere, fermamente e da sempre, che il basket È un gioco da Donna, spinge la società Airino basket, a lanciare un progetto pilota per l'avviamento al basket femminile. Il progetto proverà a coinvolgere le ragazze nate dal 2007 al 2015. Tutti i giovedì, partendo da oggi, 12 ottobre, il "Palairino", diventerà il luogo del "Only basket Girls" dalle 16.30 alle 18.

«Tutto nasce da una riflessione che nella nostra città si pratica tanto minibasket ma non esclusivamente femminile, e forse questa spinta dal basso per la pratica della pallacanestro femminile manca, e da tutto questo è venuta questa pazza idea degli allenamenti solo per ragazze partendo dalle più piccole per arrivare alle più grandi, e se il caso insieme anche con diverse esigenze, ma tutte insieme. Fare stare insieme tutte le ragazze, permetterà sicuramente un accesso alle nuove leve più equilibrato, dove affronteranno e avranno eguali esigenze. Iniziamo solo con una giornata alla settimana, tutte insieme, e poi il numero indicherà il futuro del progetto, che è rivolto a ragazze nuove, che saranno insieme a quelle già presenti nella nostra società ed è aperto anche chi pratica con altri sport o con altre società.

Un allenamento in più e diverso non sconvolge nessun'altra pratica sportiva, ma l'aiuta rendendo l'atleta più preformata. Abbiamo l'ambizione di diventare un riferimento costante, anche del basket femminile, e la nostra storia che è all'alba dei quarant'anni di attività ci supporta in questa scelta.

Possiamo solo iniziare, per poterci divertire».