PalaSabetta squalificato: il debutto dell'Air Termoli al PalaSelvapiana

TERMOLI. L’Air Basket Termoli comunica che la seconda partita di campionato, prevista per domenica 15 ottobre, non potrà essere disputata al PalaSabetta per la squalifica ricevuta nell’ultima giornata dello scorso campionato a L’Aquila contro il Nuovo Basket Aquilano.

Il giudice sportivo, in settimana, ha comunicato che non potrà essere disputata a porte chiuse ma in un campo neutro ad almeno 30 km di distanza.

Per questo, il match valevole per la seconda giornata di Serie C Unica si giocherà al PalaSelvapiana di Campobasso, alle ore 18.

«L’ingresso è libero per tutti i tifosi che vorranno seguirci! Vi aspettiamo!»