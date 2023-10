Air basket Termoli al PalaSelvapiana: palla a due col Campli

TERMOLI. Dopo la brillante vittoria di domenica scorsa a Mosciano, nell’esordio in campionato di serie C Gold, l’Air basket Termoli vuole confermarsi anche contro la Farnese Basket Campli che, a Vasto sette giorni fa ha esordito con una sconfitta, viene a giocare contro di non senza nessuna intenzione di concedere il bis.

Noi però di contro non potremo contare del nostro PalaSabetta, a causa di una punizione di squalifica, e allora domenica 15 ottobre l’Air Basket Termoli sarà di scena al PalaSelvapiana di Campobasso.

La squadra di coach Marinelli è ben rodata e seppur senza l’apporto del tifo non camminerà sola nel capoluogo molisano.

La squadra è rigenerata e costruita con criterio con un coach che ci sa fare. Un secondo successo sarebbe sicuramente una iniezione di autostima in più che non potrà che far bene a loro in campo e a tutto l’ambiente che circonda l’Air Basket, tifosi compresi.

