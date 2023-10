Seconda vittoria di fila, l'Air basket Termoli batte anche la Nova Farnese Campli

TERMOLI. Anche se sul campo neutro del PalaSelvapiana di Campobasso, debutto per così dire casalingo vincente dell'Air basket Termoli, che sconfigge 83-69 la Nova Farnese Campli 83-69. Seconda vittoria consecutiva per i biancoazzurri di coach Marinelli! Nonostante la lontananza dal proprio pubblico di casa in quella che doveva essere la partita di esordio al Palasabetta, i termolesi si impongono lo stesso sulla Nova Farnese Campli al PalaeSlvapiana di Campobasso, restando in vetta alla classifica del campionato a pari punti con Magic Chieti, Vasto Basket e Teramo 1960.

