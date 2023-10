Marko Micevic nuovo team manager dell'Air basket Termoli

TERMOLI. Fortemente voluto dal presidente Manrico Pitardi, l’Air Basket Termoli consolida la sua struttura organizzativa e trova una figura importante nel ruolo del Team Manager. Una figura che già conosce in profondità l’ambiente Air Basket avendo militato come giocatore nella stagionale 21/22.

Marko Micevic, che anche se ha appeso le scarpe al chiodo solo di recente, è già pronto a mettersi di nuovo in gioco. Non ha bisogno di tante presentazioni, una carriera da giocatore in squadre di rilievo in A e B e tante esperienze importanti di uno che la pallacanestro l’ha vissuta per davvero.

Micevic avrà un ruolo importante nella costituzione del gruppo e sarà il “ponte” tra i giocatori, staff e dirigenza. Le sue capacità di “problem solving” saranno fondamentali in una stagione che si annuncia come ogni anno molto impegnativa. Di sicuro la sua esperienza sarà di grande aiuto anche per favorire l’inserimento dei ragazzi del settore giovanile che si affacceranno al mondo della pallacanestro senior.

L’obiettivo è quello di costruire un contesto funzionale ed efficiente che dia spessore a tutto il nostro progetto” ci dice Di Vico, direttore sportivo dell'Air: “Marko sarà di grande aiuto, a fianco allo staff tecnico, a partire dall’organizzazione delle trasferte fino tutte le operazioni necessarie al corretto funzionamento del gruppo".

Queste le parole di Marko “Per me si tratta di un’esperienza nuova, ma voglio calarmi al più presto in questa nuova veste per dare tutto il mio contributo”. “Questa sarà la mia prima esperienza nel basket non da giocatore, ma sono motivato e convinto che ci siano tutti i presupposti per fare bene” aggiunge ancora l’ormai ex cestista. “Siamo felicissimi di accogliere nella nostra famiglia Marko Micevic”. Questo il commento di Basso Lanzone, direttore generale dell'Air “con Micevic andiamo ad allargare in maniera importante lo staff della prima squadra – prosegue –. Ci è piaciuto moltissimo l’entusiasmo con cui Marko ha sposato il nostro progetto e, sono convinto, che sarà un tassello importante per crescere insieme”.