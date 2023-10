Un fiocco azzurro in viaggio con l'Air basket Termoli a San Benedetto del Tronto

TERMOLI. Un fiocco azzurro impreziosisce la trasferta marchigiana a San Benedetto del Tronto, contro la Sambenedettese, dell’Air basket Termoli, che questa sera, alle 18, scenderà sul parquet per dare battaglia e cercare di conquistare la terza vittoria di fila in questo brillante avvio del campionato Serie C Gold.

Il quintetto di coach Marinelli appare amalgamato e in forma e ci sarà anche l’entusiasmo per il nuovo arrivo, capitan Silvio Marinaro è diventato papà di Vincenzo, per la gioia di mamma Gilda e la sua, naturalmente.

«Sarà importante fare bene per proseguire il cammino verso il nostro obiettivo! Forza Termoli!», il motto social sulla pagina della società termolese, che ha così fatto gli auguri al Capitano. «La grande famiglia dell’Air Basket si allarga: è nato il primogenito al nostro capitano Silvio Marinaro! Tanti auguri a papà Silvio e mamma Gilda per la nascita di Vincenzo!»

Auguri da parte di Termolionline alla famiglia Marinaro, con la speranza che un giorno il piccolo Vincenzo possa seguire le orme di papà Silvio.

Alle 18 la palla a due al palasport “B. Speca” di San Benedetto del Tronto.