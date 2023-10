Air basket Termoli corsara anche contro la Samb: infilato il tris

TERMOLI. Non c'è che dire, la stagione tribolata passata è nel dimenticatoio. Partenza sprint dell'Air basket Termoli, che ha infilato stasera a San Benedetto nel Tronto la terza vittoria consecutiva su tre incontri, nell'avvio del campionato di serie C Gold, candidandosi autorevolmente a una classifica importante.

Sempre in vantaggio, il quintetto guidato da coach Marinelli alla sirena ha battuto a domicilio la Sambenedettese per 87-71, mai in discussione il risultato.

A fine primo tempo il vantaggio era più esiguo: 40-35, poi si è dilatato, fino a raggiungere i 16 punti finali di distacco tra le due formazioni.

Ancora una vittoria, dunque, per l’Air Basket Termoli. Questa volta a farne le spese è la Sambenedettese Basket che, nonostante la grinta dimostrata, non è riuscita a fermare i ragazzi di coach Marinelli.

Tre vittorie ottenute tutte lontano dal PalaSabetta, con due trasferte e il campo neutro di Campobasso, in virtù di un turno di squalifica, ma domenica prossima si torna in via Ischia.

