L'Air basket Termoli debutta al PalaSabetta: capitan Silvio Marinaro suona la carica

Capitan Silvio Marinaro presenta il debutto dell'Air basket Termoli al PalaSabetta

TERMOLI. Umore completamente diverso quello del tifo cestistico rispetto al mondo calcistico a Termoli.

In serie C Gold l’Air basket Termoli si presenta come una corazzata, avendo conquistato le prime tre partite senza nemmeno dover sudare fino all’ultimo canestro.

Dopo due incontri in trasferta e il “neutro” di Campobasso, a seguito della squalifica del PalaSabetta in eredità dalla stagione scorsa, domani sera, domenica 29 ottobre, ci sarà il vero debutto casalingo in via Ischia.

Sul parquet termolese arriva la Torre Spes, col quintetto di mister Gino Marinelli che vuole fare poker. Non facciamoci ingannare dalla classifica, visto che gli ospiti sono ultimi a zero punti, ogni partita fa storia a sé, ma è chiaro che l’entusiasmo attorno alla formazione di patron Manrico Pitardi, per questo Marinelli toccherà le corde giuste per stimolare adeguatamente il gruppo ed evitare cali di tensione, ma il supporto degli spalti sicuramente li caricherà a mille i giocatori dell’Air basket Termoli.

A San Benedetto del Tronto l’Air ha fatto un gran… Fracasso (con Diego, l’ala-guardia classe 2001, 195 cm), ma è tutta la squadra che si muove in simbiosi col direttore d’orchestra, l’entourage dell’Air non lo confermerà mai nemmeno sotto tortura, ma quest’anno l’obiettivo è quello massimo.

Tutto è pronto per accogliere come merita questa squadra che ha saputo amalgamare una squadra tra giovani di spessore e “veterani” di provata classe.

Noi abbiamo ascoltato in sede presentazione il giocatore con più gettoni di presenza in questa squadra, capitan Silvio Marinaro, da 9 giorni divenuto anche papà felice di un bellissimo bimbo, Vincenzo, per questo rinnoviamo a lui e alla moglie e neo mamma Gilda gli auguri per questo lieto evento.