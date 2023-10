Air basket Termoli abbatte anche la Torre Spes e infila il poker

TERMOLI. L’Air basket Termoli ingrana la quarta. Arriva nel debutto al PalaSabetta, dopo due vittorie in trasferta e l’affermazione sul neutro del PalaSelvapiana, la prima vittoria casalinga. Il quintetto di coach Marinelli ha avuto la meglio 73-57 sulla Torre Spes. Ma fatica più del previsto la franchigia termolese sul parquet di via Ischia per aver ragione del fanalino di coda Torre Spes, arrivata in riva all'Adriatico a zero punti.

La squadra ospite aveva tutta l'aria di voler creare qualche fastidio ai termolesi e francamente nei primi due quarti ci è anche riuscita, giocando bene, soprattutto con l'ex di turno Rubino, coi tiri da 3 punti spesso ha messo in crisi i padroni di casa, chiudendo il primo quarto in vantaggio addirittura, 17-15.

Nel secondo, invece, sudando non poco, i cestisti di patron Manrico Pitardi hanno operato il sorpasso 42-39.

Fino alla sirena poi nessun controsorpasso, 56-47 il terzo quarto e il 73-57 finale, che ha dilatato il divario tra le due formazioni. Nota a margine, l’esordio di due giovanissimi, tra cui il figlio d’arte del presidente.

Galleria fotografica