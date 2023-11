L'Air basket Termoli a caccia del pokerissimo contro l'Antoniana 1966

TERMOLI. Si torna al PalaSabetta a distanza di soli 3 giorni dal match vittorioso sulla Torre Spes e per i ragazzi di coach Marinelli l’obiettivo è perpetuare la striscia vincente, andando a caccia del pokerissimo.

Quinto turno in serie C, con l’Air basket Termoli che ospita in via Ischia, dalle 18, l’Antoniana 1966.

Nonostante l’infortunio di Rupil nei primi minuti di gioco, i biancoazzurri hanno retto l’urto e dalla seconda metà di gioco hanno condotto il match con grande personalità, regalando emozioni allo stupendo pubblico di casa.

Ora bisogna vedere se la caviglia di Rupil per la partita casalinga odierna è guarita oppure darà forfait, le notizie parlano di riposo precauzionale anche perché poi sabato c’è da andare a Chieti contro il Magic Chieti che è la compagna di viaggio in testa alla classifica.

L’Antoniana 1966 è ferma a 2 punti in classifica, ma questo è un dettaglio insignificante, anche se l’imprinting dato alla stagione dalla dirigenza è di quelli importanti.

Non si vincono partite per grazia ricevuta, dietro alla squadra c’è tanto lavoro e programmazione, pensiamo che gli anni precedenti qualche errore commesso è servito e oggi si dimostra di aver imparato la lezione, con la consapevolezza di avere alle spalle ancora come domenica scorsa il sesto uomo, cioè il grande pubblico che spinge i ragazzi, che peraltro sono nelle sapienti mani di un coach come Marinelli, rivelatosi ottima scelta.