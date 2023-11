Air basket Termoli a valanga: Antoniana Pescara demolita 92-63

TERMOLI. Un inizio di stagione sontuoso per l'Air basket Termoli, che infila il pokerissimo, bissando la vittoria casalinga al PalaSabetta di domenica scorsa e issandosi in vetta solitaria a quota 10 punti nelle serie C nazionale.

Quasi "vittima sacrificale", senza voler mancare di rispetto, Pallacanestro Antoniana Pescara 1966.

Il quintetto guidato da coach Marinelli ha progressivamente demolito la resistenza degli ospiti, finendo 92-63, divario ragguardevole ottenuto anche senza l'apporto del forte argentino Sergio Rupil, che non crediamo possa recuperare in vista del match di Chieti, contro il Magic, di sabato prossimo, a causa della caviglia gonfia.

Esordio alla grande di due della cantera, classe 2007, Il figlio d'arte Alessio Pitardi con grande personalità ha fatto pure canestro e l'altro Giannicola Buonanno.

È stato osservato un minuto di silenzio in memoria della signora Franca Casini, vedova Corazza, mamma di Massimo Corazza, ex giocatore termolese.

