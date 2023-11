Air basket Termoli a caccia della sesta vittoria sul parquet del Magic Chieti

TERMOLI. Dopo due incontri consecutivi casalinghi, l’Air basket Termoli viaggia alla volta di Chieti, dov’è in programma un match di cartello, contro l’ex capolista Magic, reduce dalla sconfitta contro l’Olimpia Mosciano. Si tratta della terza sfida in appena 7 giorni.

Una sfida tanto difficile quanto importante, probabilmente una delle più importanti del girone di andata: entrambe le formazioni stazionano nelle zone alte della classifica e hanno le stesse ambizioni di vittoria.

Abruzzesi che vogliono vincere per riagguantare l’attuale capolista, termolesi che devono dare tutto per continuare a guidare il campionato di Serie C unica.

La gara di mercoledì primo novembre ha lanciato ancora di più la Marinelli’s Band.

I padroni di casa vorranno sicuramente riscattarsi e tornare primi, in attesa di un probabile ma non scontato aggancio in vetta anche del Vasto che ha una partita in meno.

Ma la fiducia attorno ai ragazzi dell’Air Termoli cresce partita dopo partita, 5 vittorie di fila a punteggio pieno non sono cose scontate per farle tutte queste cose prima di tutto devi crederci, secondo devi avere una condizione psicologia libera da condizionamenti e poi serve anche un coordinatore, l’allenatore appunto, che sappia come fare per gestire ed assemblare tante teste tra ragazzini e veterani, insomma creare un gruppo coeso.

Vedere scendere in campo anche se con un risultato abbondantemente acquisito due giovanissimi della cantera classe 2007 (16 anni) come il figlio d’arte Alessio Pitardi e Giannicola Buonanno, con una personalità davvero impressionante, la dice lunga su come ha lavorato bene il coach Marinelli, uno che parla poco ma quando lo fa si fa capire eccome dai suoi ragazzi.