Air basket Termoli perde incontro e imbattibilità sul parquet del Magic Chieti

TERMOLI. La sesta marcia non entra e l'Air basket Termoli arresta la striscia vincente a cinque, rimediando una sonora sconfitta contro i rivali d'alta classifica del Magic basket Chieti, che ora appaiano in vetta il quintetto guidato da coach Marinelli.

Doccia scozzese in terra teatina per la formazione termolese, che forse ha pagato gli sforzi compiuti negli incontri casalinghi di domenica scorsa e del primo novembre.

Il match si è concluso 86-64 a favore dei padroni di casa, che hanno riscattato la sconfitta subita a Mosciano Sant'Angelo nel turno infrasettimanale. I teatini soprattutto sul parquet amico sono molto temibili e l'hanno dimostrato stasera, avendo sempre la vittoria in pugno.

Come era giusto non esaltarsi per le 5 vittorie precedenti, non è affatto il caso di abbattersi per questa battuta d'arresto, che sulla carta poteva anche starci.

Magari il distacco di 22 punti è visto come dilagante, dando l'impressione di una gara a senso unico ma non è andata proprio così, quindi ora il coach dovrà essere buon psicologo soprattutto per far passare senza colpo ferire il mancato successo, testa già alla prossima gara tra i tifosi in casa.

Tuttavia, il presidente Manrico Pitardi non ha gradito questa performance. Ha pronunciato parole severe soprattutto per come è stata approcciato il match, quasi come se ci fosse stata un po' di presunzione, infatti pronti via e subito c'è stato uno svantaggio di 10-0. A salvarsi solo il giovane Cappella, mentre il resto della franchigia ha deluso: «Questi atteggiamenti non si devono ripetere in futuro», ha ammonito Manrico.