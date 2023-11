«È tempo di giocare!», l'Airino basket Termoli al debutto nella "Divisione regionale 2"

TERMOLI. «È tempo di giocare!»

Riparte per l'Airino basket Termoli il proprio campionato di Promozione Abruzzo-Molise, che da questo anno sportivo si chiamerà Divisione regionale 2.

«Siamo la seconda squadra senior della Città, gli invisibili, agli occhi di molti, ma visibilissimi per entusiasmo ed emozioni per i nostri fan.

Ci eravamo lasciati con il quarto di finale contro L'Aquila perso in gara 3, con po' di rammarico, ma in fondo soddisfatti per come è maturato. Poco o nulla è cambiato all'interno del Gruppo, la guida tecnica e rimasta a coach Salvatore Coppola, e tutti i giocatori sono stati confermati. Obbiettivo è riuscire a confermare, con il giusto entusiasmo i risultati arrivati nella seconda parte della stagione, che non sarà così scontato. Tutti i team si sono rafforzati, e il campo sarà il giudice insindacabile per i risultati che matureranno. La prima partita di campionato per noi sarà sabato 11 novembre ore 18.30 al PalaSabetta e ci vedrà difronte allo Spoltore Basket che nel primo turno di campionato ha vinto contro l'Ortona.

La nostra prima giornata è stata rinviata su richiesta della squadra casalinga, al 14 novembre a San Salvo. In 4 giorni giocheremo 2 partire importanti, con team che lo scorso anno ci hanno preceduto in classifica e sicuramente vorranno confermare i propri risultati.

Possiamo solo giocare e dimostrare, che le nostre solide basi, ci sosterranno ancora per un altro anno sportivo, ormai da 39 anni».