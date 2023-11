Derby molisano: l'Air basket incontra il Venafro sul parquet del Palasabetta

TERMOLI. Dopo la brutta sconfitta di sette giorni fa contro il Magic Chieti, che speriamo sia servito ai ragazzi di coach Marinelli, domenica 12 novembre alle ore 18, i biancoazzurri tornano in scena al Palasabetta di Termoli per il settimo game stagionale contro il Basket Venafro.

Derby tutto molisano, in cui la formazione termolese dovrà impegnarsi per riprendere il cammino di vittorie iniziato il 7 ottobre con Mosciano e fermato solo sabato scorso con la sconfitta subita a Chieti.

Premettiamo che, perdere contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato ci può stare ma a far discutere non è tanto la sconfitta ma il modo come questa è arrivata. La squadra, nonostante le raccomandazioni iniziali, ha dato l’impressione di aver interpretato la gara con un po’ di presunzione e molta sufficienza. Ora l’unica soluzione è voltare pagina e tornare a giocare come prima di Chieti. L’occasione che offre il derby con il Venafro è ghiotta per mettersi tutto alle spalle con il PalaSabetta pieno come sempre che darà una spinta giusta per fare in modo che ciò accada.