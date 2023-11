Air basket Termoli trionfa nel derby contro il Venafro e resta in vetta alla serie C

TERMOLI. Passata la nottata… per così dire, dopo la sconfitta maturata a Chieti, l’Air basket Termoli torna a volare, aggiudicandosi al PalaSabetta il derby molisano col Venafro basket. Il match si è concluso 76-59.

Ma non è stata una passeggiata, come il divario finale farebbe pensare, coach Francesco Valente ha messo in campo un quintetto coriaceo, capace di lottare punto a punto almeno in 3 dei quattro periodi, poi, strappo decisivo proprio nell’ultima frazione, quando per riequilibrare le sorti dell’incontro gli uomini di coach Marinelli hanno faticato, persino sopravanzati in corso d’opera.

Poi, inspiegabilmente, il Venafro all’inizio dell’ultimo tempo come se si fosse arreso e allora i termolesi hanno ripreso a macinare gioco e punti tanto che alla sirena il risultato si attestava 76- 59.

Termoli che con questa vittoria approfittando della sconfitta del Magic Chieti a Campli e in attesa del recupero di una gara del Vasto si gode nuovamente il primo posto.

Ancora assente anche se guarito clinicamente ma comunque in panchina la forte ala guardia iberica Sergio Rupil che oggi coach Marinelli non ha voluto rischiare, ma ha assicurato che sabato prossimo a Teramo sarà della partita.

Quindi ottima vittoria dell’Air e Chieti buttata alle spalle, ora a Teramo per essere Air tosta e vincente.

