Al PalaSabetta: «Siamo stati bravi a mantenere l'intensità giusta per vincere il derby»

Air basket Termoli-Venafro basket: intervista al coach adriatico Luigi Marinelli

TERMOLI. Quattro cestisti in doppia cifra, come Fracasso (19), Caresta (17), Suriano (10) e Grimaldi (10), bocche da fuoco con cui l'Air basket Termoli ha spento alla distanza, ma dopo una battaglia vera, le velleità e le ambizioni corsare del Venafro basket, giunto sul parquet del PalaSabetta con l'obiettivo di rendere dura la vita al quintetto guidato dal coach Luigi Marinelli.





Un confronto interessante anche tra le panchine, con la guida tecnica degli ospiti, Francesco Valente, che ha messo in campo una formazione efficace, a cui è mancato solo l'ultimo quarto.





Un derby che ha arriso alla franchigia di patron Manrico Pitardi, mostrando la cifra di una pallacanestro molisana che saprà farsi valere. Intanto, a caldo, con la collaborazione di Nicola Mastrogiuseppe, abbiamo intervistato con Michele Trombetta proprio i due allenatori e il giocatore Sergio Rupil, atteso al rientro nel prossimo match, dopo la sosta ai box per i guai alla caviglia.





Intanto, come abbiamo già evidenziato nella cronaca di ieri sera, Air basket Termoli in cima alla serie C, ma in coabitazione col Vasto che però ha una partita in meno.