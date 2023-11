Buona la prima: Airino basket Termoli batte lo Spoltore e domani recupera col San Salvo

TERMOLI. L'Airino basket Termoli debutta vincendo. Nella seconda giornata del campionato di Prima Divisione Regionale (ex Promozione) che coinvolge squadre di Abruzzo e Molise, ha battuto lo Spoltore basket 78-70. Si è trattato dell'esordio poiché la prima giornata aveva visto il rinvio del match col San Salvo, su richiesta della società trignina.

Tornando al match di ieri, partita vinta solo nel finale contro un coriaceo Spoltore che ha dimostrato grande alcune tattico e grande dinamismo nel rimanere sempre in linea di galleggiamento, rimanendo sempre attaccata al punteggio. I parziali dei quarti testimoniano, che la partita si è giocata su ogni possesso come se fosse l'ultimo. I molisani, all'esordio in campionato, hanno subito il ritorno dei ragazzi di coach Di Luca nel secondo quarto subendo un parziale di 23-13 ribaltando l'inerzia della gara, che fino a metà del quarto sembra in totale possesso dei gialloblù.

Il terzo e quarto periodo, il leitmotiv dei padroni di casa è stato difesa aggressiva e migliore selezione di tiro a più alte percentuali possibili, il tutto gestito dalle sapienti mani di Davico.

Grande soddisfazione, mas enza pausa tra le file dei "Gialloblù" che già domani, martedì sera, alle 21.15 recuperano la prima di campionato a San Salvo vittorioso a Ortona.

IL TABELLINO

Airino 78 Spoltore 70

Airino basket

Davico 21 Barrasso 15 Fanelli G 13 De Fenza 10 Gasso 6 Cau 6 Gioia 5 Fanelli M 2 Silos ne Gregoretti, Spontoni,

Coach Coppola S.

Spoltore Basket

Pacchioli 22 Crisante 3 Rabottini 11 Buzzelli, Dagasso D'AndreaMatteo 5 Di Fabio 9 Scurti 11 Pace 9 Rosa, Mucci,

Di Luca (Coach)

usciti per 5 falli

Di Fabio Pace Scurti

Antisportivo Di fabio

Tecnico Rabottini

Arbitri

Di Leandro G. Di San Vito Chietino e Mignogna Gm. di Riccia

Parziali 24-18, 13-23, 19-13, 22-16.

Galleria fotografica