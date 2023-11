Arbitri di basket, c'è il Molise dietro il regolamento tecnico 2023-2024

CAMPOBASSO. Il Molise in prima linea per quella che sarà la bibbia di arbitri ed ufficiali di campo (ma non solo loro, riguardando anche un po’ tutti gli altri addetti ai lavori) per la stagione da poco iniziata: la 2023/24.

Curato dal fischietto termolese – di ruolo nel torneo di B interregionale e nella B femminile – Davide Galieri, venerdì pomeriggio, dalle ore 17.30, presso la sala ‘Fermi’ della biblioteca d’Ateneo all’Unimol di Campobasso, ci sarà la presentazione nell’ambito di una conferenza stampa del volume sul ‘Regolamento tecnico della pallacanestro per l’edizione 2023/24’.

L’opera, edita dalla Iuorio edizioni, presente con il proprio Ceo Antonello Iuorio all’appuntamento, sarà illustrata a grandi linee dallo stesso Galieri nel corso dell’appuntamento coi media, aperto dai saluti istituzionali di Luigi Lamonica – attuale commissioner del Cia (il settore arbitrale federale) ed ex arbitro internazionale con esperienze di rilievo in Eurolega, Europei, Mondiali ed Olimpiadi, oltre che in diverse finali scudetto – del commissario tecnico dell’Italbasket rosa Andrea Capobianco, del numero uno della Fip Molise Giuseppe Amorosa e del vertice arbitrale regionale Michele Falcione con possibili ulteriori interventi a livello federale.

In sala presente il gotha del movimento dei fischietti tricolori per un pomeriggio di pieno apprendimento. L’opera ha avuto il placet scientifico della stessa Università degli Studi del Molise con, tra le prefazioni, anche una curata dal presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie Giuseppe Calcagno.