Amara sconfitta a San Salvo, Airino basket Termoli superato all'ultimo canestro

TERMOLI. Una battuta d'arresto quella di martedì sera, nel recupero della prima giornata di campionato della Divisione regionale 2 di basket, per i ragazzi dell'Airino basket Termoli.

Il quintetto guidato dal coach Salvatore Coppola ha perso di appena due punti, un canestro di differenza: 48-46.

Amara sconfitta nel recupero della prima giornata di campionato in casa del Bk San Salvo. Partita dal punteggio bassissimo, vinta e persa negli ultimi 45 secondi finali. L'Airino sempre in vantaggio per tutto l'incontro, affonda in attacco nell'ultimo quarto realizzando solo 6 punti e nei secondi finali sbaglia i due tiri che avrebbero impattato e mandato al supplementare sull'unico vantaggio degli abruzzesi.

Partita maschia e combattuta, fisicamente e verbalmente finita male nei saluti finali. Il giudice sportivo farà le sue scelte, noi andremo avanti sereni a mettere davanti sempre la pallacanestro.

Prossimo incontro oggi, sabato 18 novembre, in casa della capolista Cepagatti.

IL TABELLINO.

San salvo: Di Carlo 18 Raspa, Marinucci 5 D'Adamo 1 Sciascia, Malatesta, Di Casoli 10 Tondo 5 La Verchetta, Scolavino, Rocco 9 Staniscia,

All Celenza S.

Airino: Gioia, Davico 5 Fanelli G 6 De Fenza 8 Fanelli M 20 Grasso, Cau 7 Barrasso, Gregoretti, Silos ne Spontoni,

All. Coppola

Parziali: 13-13, 13-15, 11-12, 11-6.

Arbitri: Di Luzio e Iezzi di Pescara