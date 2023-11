L'Air basket Termoli cerca la vittoria sul parquet del Teramo

TERMOLI. La classifica di serie C unica Abruzzo-Molise, dopo la settima giornata di campionato in attesa del recupero del Vasto, vede i ragazzi di Marinelli ancora primi con i Vastesi. Con la vittoria del derby di domenica, l’Air Basket Termoli riprende i due punti persi a Chieti e si porta di nuovo in vetta alla classifica. Segue la contendente Magic Basket Chieti a 10 punti, a 4 punti dalla formazione termolese, rincorrono Sambenedettese, Teramo Basket e Olimpia Mosciano (tutte a 8 punti).

Proprio il Teramo sarà il competitor di questa sera in trasferta. Una gara da non prendere assolutamente sottogamba. Vincere stasera è fondamentale per non rendere inutile la bella reazione di sette giorni fa contro il Venafro che aveva di fatto buttato alle spalle la brutta sconfitta contro il Magic Chieti la settimana prima.

A Teramo, stasera, quasi certamente rientrerà il forte giocatore spagnolo Sergio Rupil che ha smaltito l’infortunio alla caviglia ed è pronto a dare il suo apporto ai compagni, per la soddisfazione anche di coach Marinelli. Palla a due alle ore 18 presso la palestra San Gabriele-Coste Sant’Agostino Teramo.

"Affrontiamo una delle squadre che sono nella parte alta della classifica. Sabato ci aspetta una partita molto difficile, in un campo difficile, però siamo pronti a cercare di spuntarla anche questa volta e riuscire a confermarci come una delle squadre che ambiscono alla promozione”.

Le parole di Antonio Canistro, guardia ala, a meno di 24 ore dalla gara di domani contro il Teramo Basket 1960.

Galleria fotografica