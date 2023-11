Air basket Termoli corsara a Teramo: settima vittoria in 8 incontri

TERMOLI. Se non fosse stato per la battuta d’arresto di Chieti, il percorso dell’Air basket Termoli sarebbe stato netto. Vittoria corsara a Teramo, questa sera, per il quintetto guidato da coach Luigi Marinelli, che ha superato i padroni di casa 87-72, maturando la settima vittoria su 8 confronti.

Alla sirena dell’ultimo quarto, dunque, 15 i punti che hanno diviso la franchigia termolese dal Teramo Basket 1960, che ha ritrovato anche Sergio Rupil in grande spolvero.

Comunque non è stata una passeggiata per i ragazzi di patron Manrico Pitardi.

Il primo quarto è equilibrato, finisce 15-19 per l’Air, nel secondo finisce in vantaggio di 8 punti. Dopo l'intervallo lungo il ritorno in campo non è stato interpretato dai termolesi ottimamente erano avanti addirittura di 12 punti e a 27 secondi dalla fine del tempo si sono fatti risucchiare dai teramani 53-48, prendendo un anti sportivo e subito dopo beccano una bomba da 3 e si va al riposo addirittura 55 a 55.

Dopo la strigliata di Marinelli, nel quarto sale in cattedra Suriano, mvp del match e alla fine il distacco torna a essere di 15 punti, anche se piuttosto severo per i teramani.

Prima della gara una visita importante al palazzetto teramano, il forte Giocatore Achille Polonara, stella della Virtus Bologna, amico ed ex compagno nel Teramo con Silvio Marinaro, ha visto la partita seduto a fianco di patron Manrico Pitardi e salutato tanti amici teramani.

Vittoria davvero importante questa in casa teramana, il quintetto di Marinelli è una corazzata.

