Airino basket Termoli battuta di misura dalla capolista Cepagatti

TERMOLI. Seconda sconfitta e sempre di misura, con appena due canestri di differenza, per l'Airino basket Termoli, battuto dal Cepagatti 57-53, nel terzo match del campionato di Divisione regionale 2 Abruzzo-Molise.

Ancora una sconfitta sul filo di lana per i Gialloblù, che cadono in casa della capolista Cepagatti. Partita iniziata malissimo nei parziali, con un 15-2 al quinto del primo quarto che non lasciava presagire nulla di buono per la giornata. Un passo alla volta rifugiandosi in una difesa ferrea Davico & C. ricucivano parzialmente lo strappo a fine quarto.

Musica diversa nella seconda parte della partita, dove i Gialloblù, la fanno proprio per gioco e realizzazioni portandosi anche a più dieci a metà della nella terza frazione di gioco chiusa con un solo punto di vantaggio.

Ultimo quarto tutto da vivere sull'onda di emozioni e cambi di difesa degli abruzzesi sempre a rincorrere e a metter il naso davanti definitivamente a 40 secondi dalla fine, con più precisione dalla distanza e con le batterie a terra dei molisani che non gli riesce l'ultimo strappo negli ultimi tre assalti per pareggiare e allungare per chiudere match a proprio favore.

IL TABELLINO

Cepagatti:

Cerritelli, Mazzocco 19 Masciopinto 3 Servilio, Andrade, Baldonieri 8 D'Aviero 22 De Roma, Chiericozzi 5 Galasso. Ne: Savini e Scassa. All.: Bartolotta.

Airino: Pascucci, Gioia 2 Davico 22 Fanelli M.5 Grasso 2 Cau 13 Barrasso 9 Gregoretti, Marone. Ne: Ardanese e Silos

All.: Coppola

Parziali 17-11, 29-33, 42-43.

ARBITRI: Masci e Di Federico (Chieti)

NOTE: uscito per cinque falli Fanelli M. (Termoli).

Fallo tecnico Bartolotta (all. Cepagatti).