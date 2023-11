Game numero 9: L'Air Termoli ospita l'Unibasket Lanciano

L'intervista a Diego Fracasso dell'Air basket Termoli

TERMOLI. Dopo la vittoria di sabato scorso a Teramo, domenica 26 novembre l’Air Basket Termoli torna al Palasabetta per il game numero 9 della stagione. Questa volta la contendente sarà l’Unibasket Lanciano, formazione rimasta nella bassa classifica di serie C Unica.

Una partita importante da non sottovalutare e affrontare con la stessa grinta e determinazione dimostrata finora. Purtroppo coach Marinelli, per questa gara, deve far fronte a un paio di problematiche non di poco conto. In settimana, dopo che si era appena ripreso dalla distorsione alla caviglia che l’aveva tenuto fuori per 3 settimane, in un banale contrasto in allenamento il fortissimo Sergio Rupil ha sentito tirare il muscolo dietro la coscia. Speriamo si sia fermato in tempo e che Sergio possa tornare per la partita contro il Vasto fra tre giornate. Assieme a Rupil, sempre in settimana, si è bloccato anche Silvio Marinaro e al 90% non scenderà sul parquet per la gara contro il Lanciano.

Intanto noi abbiamo incontrato la forte guardia arrivata dallo Jesi Diego Fracasso. Domenica è chiamato a fare “fracasso” per battere l’Unibasket.